Krádeže iPhonů jsou v Brazílii na vzestupu. Zločinci se přes ně dostanou do banky

Fotografie: Marcos Paolo Prado, unsplash.com

Telefony Apple měly po dlouhou dobu takový status zabezpečení, že se je nevyplatilo krást. Hardwarová ochrana a silné navázání na Apple ID jsou důvodem, proč kradený iPhone nelze jednoduše přemazat a vydávat za legitimní bazarové zboží. Nezřídka se tak stávalo, že se „ztracený“ iPhone našel nedaleko od místa, kde nedobrovolně změnil majitele. Brazilské noviny Folha De S. Paulo si však povšimly, že této metropoli proslulé vysokou zločinností se gangy začaly zaměřovat právě na telefony s nakousnutým jablíčkem ve znaku. Pátrání žurnalistů pak přineslo překvapivé odhalení: jejich cílem není následný prodej přístrojů nebo náhradních dílů. Kriminálníci se tak pokoušejí přijít ke kořisti, která cenu telefonu výrazně převyšuje.

Cílem jsou bankovní účty oběti a další platební prostředky, ke kterým gang nalezne přístup v získaném telefonu. Mohlo by se zdát, že se jim dostal do ruky nějaký sofistikovaný způsob na prolamování zabezpečení, jakým například disponují tajné služby, ale opak je pravdou. Způsob získání přístupu je až děsivě jednoduchý a podle anonymního zdroje funguje bez problémů u iPhonů 5 až 11. Nejsložitější částí procesu je získání identity oběti, respektive její e-mailové adresy. To se někdy podaří díky kradeným dokladům a také pátrání na sociálních sítích a internetu. Pokud je daný e-mail použit i jako Apple ID, pak už jen stačí resetovat heslo účtu. Společně s telefonem je totiž ukradena i SIM karta, kterou postačí vložit do nového telefonu. Pro zločince ale není důležitý přístup k samotnému telefonu, ale k iCloudu, kam si lidé pomocí iCloud Klíčenky nebo dokonce obyčejných Poznámek ukládají nejrůznější hesla, včetně přístupů k internetovému bankovnictví nebo čísla platebních karet. Pak jen postačí vložit SIM kartu do původního telefonu a zločinci jsou schopni obejít i případné dvoufaktorové zabezpečení.

V případě, že se to podaří, putuje telefon k dalším členům gangu, kteří se přes síť bílých koní postarají o vyluxování účtů a karet a následné zničení iPhonu. Tomu odpovídá i struktura prozatím odhaleného gangu, kde mělo 12 lidí na starosti krádeže, zatímco 28 dalších se staralo o navazující činnosti. Zároveň se však podle policie jedná jen o špičku ledovce, takže je důležité, aby se lidé chránili sami. Základem je neukládat si přístupová hesla, minimálně ne v nešifrované podobě. Dále pak může pomoci ochrana SIM karty PINem odlišným od kódu k telefonu. Situaci zločincům může ztížit i použití eSIM, kterou nelze jednoduše prohazovat mezi telefony.