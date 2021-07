Spatial Audio si nyní vychutnáte i na Androidu, potřebujete však Dolby Atmos

Předplatitelé streamovací služby Apple Music si nově mohou vychutnat prostorové Spatial Audio také na zařízeních s operačním systémem Android. Nejnovější aktualizace aplikace navíc přináší možnost poslechu v bezztrátové kvalitě (dle Applu), která je však logicky mnohem náročnější na objem přenesených dat. Těm, kteří by si chtěli dopřát ještě vyšší „Hi-Res“ kvalitu, je Applem stále doporučováno připojit externí digitálně analogový převodník.

The latest update to the #AppleMusic app on Android officially introduces support for Apple's lossless and spatial audio features. https://t.co/NfXvN45YMC pic.twitter.com/7sYNa3NXeH