Když chcete volat a psát neomezeně, je tu nový tarif od Vodafonu. Vyjde na 349 Kč

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ve Vodafonu si jsou vědomi toho, že hlad po neomezených službách neutichá, právě naopak. I z tohoto důvodu nabízí speciální tarif, kterým se snaží nalákat nové klienty – pro ty je koneckonců také určen, případně pro ty, kteří přecházejí z předplacené karty na tarif. Tarif za 349 Kč měsíčně nabídne neomezené volání, neomezené SMS zprávy a k tomu 3 GB dat na měsíc. Ne, to není moc, ovšem pro nenáročné klienty může jít o slušný základ.

Jde o ceníkový tarif Red Basic Lite, na který Vodafone aktuálně nabízí slevu – standardně totiž vyjde na 567 Kč. Dle našeho názoru může jít i o velmi příjemný tarif pro seniory, protože aktuální nabídka není zrovna pestrá, jak jsme se detailně rozepsali v našem nedávném průvodci. Pro tuto skupinu zájemců nemusí být neomezený internet tolik lákavý (protože ve výsledku prodražuje cenu tarifu), a tak je aktuální zlevněný tarif od Vodafonu možná vůbec tím nejlepším tarifem pro seniory.

Tarify ve slevě můžete pořídit na webu operátora.

Výhodou slevy na ceníkový tarif je rovněž to, že pokud si jej pořídíte, sleva vám zůstane trvale, tedy ne pouze po omezenou dobu, jako tomu někdy bývá u akčních nabídek operátorů v zahraničí. Všechny služby lze za stejných podmínek využívat i při výletech v rámci EU (+ v Norsku, Lichtenštejnsku, Velké Británii a na Islandu).

A co na to konkurence? Například O2 nabízí slevu ve výši 300 Kč na svůj prakticky neomezený tarif, kde je omezena pouze přenosová rychlost internetu – data jako taková jsou však neomezená. Tarif však i po slevě vyjde na 549 Kč, navíc je zde podmínka být vlastníkem účtu od Air Bank. A co T-Mobile? Ten disponuje neomezeným tarifem za 945 Kč, který poskytne prvních 20 GB bez omezení rychlosti, ale následně se rychlost sníží na 10 Mb/s. Pokud vám nejde o neomezené volání a SMS, ale o nízkou cenu a přístup k internetu i po vyčerpání datového limitu (i když jen základní rychlostí), má T-Mobile v nabídce tarif s 5GB datovým objemem (a pak se službou Pořád online), ovšem ten za 335 Kč nabídne „jen“ 150 SMS a 150 minut.