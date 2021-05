Kdo ho zastaví? Realme je na českém trhu mezi TOP 4 výrobci

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Realme začalo na českém trhu působit na přelomu let 2019 a 2020, jakožto vcelku neznámý čínský výrobce. Představením řady zajímavých telefonů, jejichž společným jmenovatelem byl výborný poměr cena/výkon se však výrobce vyhoupl mezi ty nejžádanější na několika trzích. Včetně toho českého.

Hned na několika trzích se dle agentury Canalys Realme dostalo mezi čtyři největší výrobce, pokud jde o dodávky nových smartphonů. Jde například o Rusko, Řecko, Slovinsko a Českou republiku. Ještě o stupínek výše se Realme nachází na filipínském trhu. A právě na třetí pozici by se Realme rádo dostalo i u nás, a to ještě během letošního roku. „Jsme ambiciózní společností, a naším cílem tak nemůže být nic jiného, než se během roku 2021 propracovat do TOP 3 v České republice. Měly by nám k tomu pomoci nové telefony s podporou 5G a chytré produkty spojující internet věci s umělou inteligencí,” říká Kateřina Vymazalová, šéfka komunikace Realme v Česku, na Slovensku a v Maďarsku.

K letošnímu úspěchu mají výrobci pomoci nové modely řady Realme 8. Jak se jim však povede je otázkou, neboť meziročně nepřináší mnoho navíc, snad jen vyjma fotoaparátu s lákavým 108megapixelovým rozlišením. Realme také hodlá sázet na cenově dostupné telefony s podporou 5G.