Kalifornie přijala progresivní zákon na podporu opravitelnosti smartphonů

Liberální stát Kalifornie nově přijal zákon „Right to Repair“ týkající se práva na (uživatelskou) opravu. Iniciativa tak získala ve státě medvěda grizzlyho, kterého můžeme spatřit na vlajce, avšak v dané oblasti je dávno vyhynulý, oficiální legislativní podporu. Zákon ukládá povinnost nabízet náhradní díly, nástroje potřebné k provedení opravy či výměně dílů a dokumentaci po dobu 7 let od výroby u všech zařízeních s cenou přesahující 100 amerických dolarů (v přepočtu necelé tři tisíce korun i se zohledněním daně). Nový zákon, který prosadil a podepsal kalifornský guvernér Gavin Newsom, vstupuje v účinnost od 1. července 2024. Levnější zařízení pak budou muset nabízet tříletou podporou ve stejném rozsahu, tj. potřebná dokumentace, náhradní díly a nástroje nutné k opravám.

