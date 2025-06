Fairphone 6 má být nejen udržitelný, ale také stylový, zvýší se i ochrana

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Environmentální přístup (nejen) u výrobců spotřební elektroniky je dnes diskutován více než kdykoliv předtím, přesto existují i společnosti, které razí filozofii vytváření co nejmenší zátěže pro naši planetu již několik let, a tímto směrem se ubíraly už v dobách, kdy nebylo povinností používání recyklovaných materiálů apod. Skvělým příkladem je společnost Fairphone z Nizozemska, jejíž Fairphone 4 jsme dříve testovali a rozhodně nás zaujal, především možností oprav telefonu doma „na koleni“ či pětileté záruky. Již brzy se však dočkáme modelu Fairphone 6, o němž na internet prosáklo poměrně hodně informací.

Fairphone 6 by přitom měl být skutečně velkým upgradem oproti předešlým modelům a podle uniklých renderů se bude jednat o poměrně stylové, moderně vyhlížející zařízení. Na zádech si přitom můžeme všimnout dvojice šroubů, jež mají zajišťovat snadný přístup k vnitřnostem telefonu. Velmi snadno vyměnitelná by přitom neměla být pouze baterie, ale také další komponenty, uživatelům navíc bude umožněno měnit záda telefonu. Chystaná novinka má pak dorazit v bílé, černé a také zelené variantě, která vypadá skutečně povedeně. Co se týče obrazovky, měli bychom se dočkat 6,31" panelu s podporou 120Hz obnovovací frekvence, doufejme typu OLED. O výkon se zase postará Snapdragon 7s Gen 3 v doprovodu 8 GB operační paměti a 256GB úložiště.

Pod zadním panelem se má ukrývat baterie o kapacitě 4 415 mAh, což dnes již není příliš oslnivá hodnota. Stejně tak se budou muset zákazníci spolehnout pouze na 33W nabíjení. Samotná výměna baterie přitom (navzdory snadno odstranitelným zádům) až tak rychlá nebude, neboť bude potřeba odšroubovat několik dalších šroubků. Zručnějším uživatelům by to však ani tak nemělo zabrat déle než pár minut. Z dalších specifikací se hovoří o 50Mpx primární kameře a 13Mpx ultraširokoúhlém objektivu, na čelní straně pak 32Mpx selfie. Opravitelnost zařízení si však zároveň vybere daň na úrovni ochrany, která má být IP55. Ta se mezigeneračně zvýšila, avšak zařízení stále není určeno do náročnějších podmínek, jako je například ponoření pod vodu. Novinka by se měla představit 25. června a stát v přepočtu cca 13,5 tisíce Kč (549 eur), uvádí zdroj informací, WinFuture (viz winfuture.de).