Jihokorejští operátoři požadují zlevnění ohebného Foldu, Samsung to odmítá

Samsung Galaxy Fold je prvním ohebným smartphonem, jenž se dostal na náš trh. Novinka má však vzhledem k unikátní ohebné konstrukci i svému prvenství (když pomineme úspěch nepříliš známého smartphonu Royole FlexPai) značně vyšší cenovku, která mnohé odradí.

To si velmi dobře uvědomují i mobilní operátoři z Jižní Koreje, kteří podle informací news.join.com nabádali výrobce k tomu, aby Galaxy Fold i s ohledem na příchod nového ohebného véčka zlevnil. Podle jejich představ mělo dojít ke slevě v přepočtu o zhruba osm tisíc korun.

Samsung na to má však jiný názor. Takový krok by byl podle něj neopodstatněný – ohebný Galaxy Z Flip navíc nepředstavuje regulérního nástupce Galaxy Foldu, který má být oznámen až někdy v druhém čtvrtletí 2020. Pokud by došlo ke zlevnění Foldu, pravděpodobně by nebyli nadšeni ani ti, kteří do ohebného telefonu nedávno investovali.