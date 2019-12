Samsung (zatím) neprodal milión Galaxy Foldů. Výrobce vše uvádí na pravou míru

Aktualizováno 13. 12. 2019 15:15

Oslnivé výsledky prodejů Galaxy Foldu zveřejněné dnes ráno se ukázaly jako nepřesné. Vše nasvědčuje tomu, že vyjádření prezidenta společnosti bylo špatně pochopeno. Ve skutečnosti zmiňoval původní cíl společnosti pro rok 2019. Ten byl však z důvodu zásadního zdržení prodeje pozměněn na aktuálně známých 0,5 miliónu kusů. Přesná prodejní čísla nejsou známa, ale dle analytických společností, jak informuje Yonhap News Agency, by se mělo do konce roku 2019 jednat o 400 až 500 tisíc kusů. Je to o poznání méně, ale stále půjde o úspěch. Současně nadále platí, že by v roce 2020 Samsung rád prodal 6 miliónů kusů skládacích smartphonů.

Původní informace z 13. 12. 2019

Zkraje letošního roku Samsung představil svůj historicky první skládací telefon Galaxy Fold. Přes počáteční nadšení přišly nečekané problémy, které Samsung dlouhé měsíce řešil a neustále odkládal zahájení prodeje. To nakonec na vybraných trzích proběhlo až v září, tedy před zhruba třemi měsíci. V té době Samsung doufal, že si jeho novinka proklestí cestu ke zhruba půl miliónu uživatelů, což by na drahý telefon s neosvědčenou konstrukcí byl slušný úspěch. Nakonec vše dopadlo ještě mnohem lépe.

Galaxy Fold živě. Vyzkoušeli jsme skládačku od Samsungu

Young Sohn, prezident společnosti Samsung Electronics, na techcrunch.com oznámil, že se doposud podařilo celosvětově prodat 1 milión modelů Galaxy Fold. Jedná se tedy o dvojnásobek počtu, který si samotný Samsung přál. Pro mobilní trh je to dobrá zpráva, neboť se zdá, že se uživatelé skládacích telefonů nebojí a kupují je i za značně vysokou cenu. Samsung Galaxy si například od dnešního dne můžete pořídit i na českém trhu, a to za 53 990 Kč. V příštím roce by Samsung měl představit další skládací smartphone a během roku 2020 celosvětově prodat 5 miliónů zařízení s ohebnou konstrukcí. Nyní se číslo jeví skutečně reálně.