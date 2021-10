Jaký telefon má oliheň? A proč všechna čísla ve filmech začínají na 555?

Fotografie: Columbia Pictures US

A je to tady, Hra na oliheň se dostala i na stránky mobilenetu. Dystopická vize seriálu je sice zajímavá, ale ještě zajímavější je doprovodná marketingová kampaň. Podle ní div, že nekolaboval jihokorejský internet a tvůrci musejí dokonce přetáčet některé scény, ve kterých se objevilo něco tak obyčejného, jako je telefonní číslo. Proč?

Buďto má nejnovější seriálový hit Netflixu geniální marketing, nebo je to jeden z těch případů, kdy Korejci naprosto zešílí a pak jsou schopni „nakazit“ i zbytek světa, jako to bylo třeba u hudebního klipu Gangam Style. Důvod, proč o tom píšeme i na mobilenetu, je pikantní. V seriálu se objeví telefonní číslo. I když se autoři dušují, že si ho vymysleli náhodně, ve světě, kde má každý několik SIM karet, se podle scmp.com ukázalo být jako reálné.

Jeho majitel, shodou okolností také z Koreje, tak musí čelit tisícům telefonátů a zpráv. Některé jen zkoumají situaci, jiné si dělají legraci, ale další se neodbytně dožadují vstupu do hry, jako kdyby sledovali dokument, ne drama. To dobře znají všichni herci, kteří kdy hráli nějakého doktora. Na ulici je pak začnou zastavovat lidé s žádostí o zdravotnickou radu. Ještě, že žijeme v digitálním světě, kde měnit minulost je tak snadné. Netflix tak nahradí číslo smyšleným, a tím by mohlo všechno skončit. Ne však, pokud nad celou věcí začnete trochu více přemýšlet.

Kouzlo telefonního čísla

Trochu korejské tvůrce podezírám, že záměrně připravili jednoho člověka o jeho telefon jen proto, aby získali trochu publicity. Tento problém se totiž v USA řešil už v 60. letech 20. století, kdy se telefony začaly masivně objevovat ve filmech a společně s nimi i telefonní čísla. Určitě jste si také všimli, že všechna nějakou shodou okolností začínají na 555. Proč tomu tak je, si osvětlíme malým výletem do historie. Úplně první telefonní sítě fungovaly bez vytáčení čísel. Ve sluchátku se vždy ozval nejdříve operátor, kterému jste sdělili, kam chcete volat. Živý člověk podle toho pak příslušným způsobem propojil dráty.

Úplně na začátku tak stačilo říct, že chcete volat do lékárny na náměstí. Čísla účastníků se objevila později, aby komunikaci zrychlila a zpřehlednila. Jakmile lidé volat sami, bylo potřeba přijít s nějakým číslovacím plánem, aby vše fungovalo. Objevil se tak systém předvoleb a účastnických čísel, na který si jistě vzpomenou uživatelé analogových pevných linek. Nejdříve bylo potřeba si uvědomit, jestli je hovor místní, nebo „meziměsto“. Podle toho bylo potřeba přidat k číslu předvolbu: Praha měla 02, Brno 05, Ostrava 069 a tak dále.

V americkém číslovacím plánu zůstala předvolba 555 neobsazená. Důvody nejsou přesně známé, ale bylo to asi proto, že jen málo amerických států začíná na písmena J, L, K, které jsou na číselníku přiřazeny klávese 5. Pro zjednodušení totiž většina předvoleb nějak korespondovala s písmennými zkratkami států.

Předvolba 555 ale nezůstala úplně volná, byla zde nejrůznější systémová čísla, například informace na čísle 1212. Nehrozilo tak obtěžování běžných lidí. Mezi filmovými a televizními studii a telefonními operátory tak existovala nepsaná dohoda, že všichni případní volající na fiktivní čísla budou nasměrováni do „černé díry“ uprostřed číslovacího plánu.

Porušení pravidel s následky není nic nového. Ve filmu Božský Bruce z roku 2003 s Jimem Carreym v hlavní roli se na jednom pageru objeví číslo na Boha. Konkrétně jde podle warpedfactor.com o 776-2323. Protože se děj filmu odehrává v Buffalu, bylo celé číslo 716-776-2323. Tvůrci filmu se dušovali, že si ověřili, že bylo nepoužívané. Než se však film dostal do kin, někdo ho získal... A výsledek? Stejný jako dnes. V DVD a všech dalších verzích filmu už má Bůh mnohem hezčí číslo, jaké přísluší jeho postavení: 555-0123. Můžete mu zavolat a poprosit o ochranu hned poté, co se přihlásíte do hry na oliheň. I takovou moc mají telefonní čísla.