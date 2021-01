Lenovo ThinkPad X12 Detachable: když se nechcete rozhodovat mezi notebookem a tabletem

Fotografie: Lenovo

Lenovo jako obvykle představilo na CESu širokou plejádu výrobků, od klasických notebooků až po méně klasická zařízení, která se snaží překlenout mezeru mezi laptopy a tablety. Přesně tak by se dal charakterizovat ThinkPad X12 Detachable. Klasický tablet je vybaven nejenom výklopným stojánkem, ale hlavně odpojitelnou klávesnicí. Mezi další ovládací prvky patří Lenovo Precision Pen nebo Digital Pen, takže zařízení můžete využít i k ručnímu psaní poznámek a kreslení. K dispozici máte IPS Full HD panel s úhlopříčkou 12,3".

Výkonově má X12 Detachable blíže k notebookům než k obyčejným tabletům. Procesorová výbava končí na poslední generaci Intelu i7 vPRO v kombinaci s 16 GB RAM a SSD až do velikosti 1 TB. Mezi další součásti výbavy patří Wi-Fi 6, LTE modem, fotoaparát vpředu a vzadu s rozlišením 8, respektive 5 megapixelů. Vylepšení se dočkaly i mikrofony, ty pomocí Dolby Premium dokáží snímat zvuk přesněji a dokonce odstranit i zvuk v pozadí. Nabíjení Rapid Charge pak dokáže doplnit 80 % baterie za jednu hodinu.

To vše se vešlo do těla s tloušťkou 9 mm. Asi je vám jasné, že si to vyžádá relativně vysokou cenu. Ta česká byla stanovena na 44 990 Kč. Do prodeje se přístroj dostane už během února.