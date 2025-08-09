Jak velké baterie budou mít nové iPhony 17? Výhodou získají ti bez slotu pro SIM

Velký den pro Apple nadejde již zítra. Mnohé o chystaných iPhonech 17 víme. Vzhled je definitivně potvrzen mnoha výrobci příslušenství, kteří odhalili nezbytné makety. časté otazníky visí u nových produktů Apple nad bateriemi. Jisté informace však již máme k dispozici, a to díky informátorovi ShrimpApplePro (viz x.com), který zveřejnil kapacity baterií pro všechny nadcházející novinky.
Základní iPhone 17 by dle aktuálních informací mohl mít baterii s kapacitou 3 692 mAh. Zbrusu nový iPhone 17 Air, který bude limitován velmi tenkou konstrukcí, si má vystačit s baterií o kapacitě 3 036 mAh. Následuje řekněme menší vlajkový model s označením iPhone 17 Pro, jehož baterie má mít kapacitu 3 988 mAh. Vrcholný model iPhone 17 Pro Max pak mám mít kapacitu baterie 4 832 mAh.
Zásadní informací by však mohlo být to, že iPhone nemající fyzický slot pro SIM kartu by nabídl baterie s většími kapacitami. Český trh je při tom ve hře o varianty pracující výhradně s eSIM. Apple by tak využil prostor, který ušetří v modelech, které už nemají šuplíček, a to právě pro větší baterie. V tomto případě se hovoří především o třech nejdražších modelech. iPhone 17 Air by tak měl kapacitu 3 149 mAh, iPhone 17 Pro 4 252 mAh a iPhone 17 Pro Max 5 088 mAh.
|Kapacita baterie
|Kapacita baterie ve verzi eSIM
|iPhone 17
|3 692 mAh
|? mAh
|iPhone 17 Air
|3 036 mAh
|3 149 mAh
|iPhone 17 Pro
|3 988 mAh
|4 252 mAh
|iPhone 17 Pro Max
|4 832 mAh
|5 088 mAh