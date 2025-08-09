mobilenet.cz na sociálních sítích

Michal Pavlíček
Jak velké baterie budou mít nové iPhony 17? Výhodou získají ti bez slotu pro SIM
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Veškeré modely by měly mít kapacitu minimálně o něco větší než loňská generace
  • iPhone 17 Pro Max by ve verzi výhradně s eSIM měl překonat hranici 5 000 mAh

Velký den pro Apple nadejde již zítra. Mnohé o chystaných iPhonech 17 víme. Vzhled je definitivně potvrzen mnoha výrobci příslušenství, kteří odhalili nezbytné makety. časté otazníky visí u nových produktů Apple nad bateriemi. Jisté informace však již máme k dispozici, a to díky informátorovi ShrimpApplePro (viz x.com), který zveřejnil kapacity baterií pro všechny nadcházející novinky.

Apple iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max
Pravděpodobný vzhled chystaných iPhonů 17

Základní iPhone 17 by dle aktuálních informací mohl mít baterii s kapacitou 3 692 mAh. Zbrusu nový iPhone 17 Air, který bude limitován velmi tenkou konstrukcí, si má vystačit s baterií o kapacitě 3 036 mAh. Následuje řekněme menší vlajkový model s označením iPhone 17 Pro, jehož baterie má mít kapacitu 3 988 mAh. Vrcholný model iPhone 17 Pro Max pak mám mít kapacitu baterie 4 832 mAh.

Od iPhonů po AirPods: velký přehled všech novinek, které Apple chystá na 9. září
Přečtěte si také

Od iPhonů po AirPods: velký přehled všech novinek, které Apple chystá na 9. září

Zásadní informací by však mohlo být to, že iPhone nemající fyzický slot pro SIM kartu by nabídl baterie s většími kapacitami. Český trh je při tom ve hře o varianty pracující výhradně s eSIM. Apple by tak využil prostor, který ušetří v modelech, které už nemají šuplíček, a to právě pro větší baterie. V tomto případě se hovoří především o třech nejdražších modelech. iPhone 17 Air by tak měl kapacitu 3 149 mAh, iPhone 17 Pro 4 252 mAh a iPhone 17 Pro Max 5 088 mAh.

Kapacita baterie Kapacita baterie ve verzi eSIM
iPhone 17 3 692 mAh ? mAh
iPhone 17 Air 3 036 mAh 3 149 mAh
iPhone 17 Pro 3 988 mAh 4 252 mAh
iPhone 17 Pro Max 4 832 mAh 5 088 mAh
x.com/VNchocoTaco,
