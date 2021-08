Jak se platí s hodinkami Galaxy Watch4 s Wear OS? Postup aktivace a zkušenosti

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Placení chytrými hodinkami s Wear OS na našem trhu chvíli (neoficiálně) fungovalo, poté se však Google rozhodl tuto funkci zablokovat. Postoj internetového giganta se naštěstí změnil a placení hodinkami před pár dny opět zprovoznil. Částečně za to možná vděčíme i společnosti Samsung, která do svých nejnovějších hodinek řady Galaxy Watch4 implementovala právě Wear OS s vlastní nadstavbou One UI. V dnešním článku se proto v krátkosti podíváme na to, jak probíhá aktivace možnosti placení na chytrých hodinkách s Wear OS i placení samotné.

Nově lze platit Wear OS hodinkami: Jak na to?

Postup aktivace a placení hodinkami

Prvním krokem je stažení aplikace Google Pay z Obchodu Play přímo skrze hodinky, v našem případě Galaxy Watch4 Classic. Jedná se o jednoduchou aplikaci, která dokáže (po přiřazení karty) také zobrazit historii transakcí, které s danou kartou proběhly. V případě, že na hodinkách nemáte aktivovaný zámek obrazovky, je jeho aktivace povinným krokem ke zprovoznění možnosti bezkontaktního placení. Pokud tak například sundáváte hodinky před spaním, musíte je odemknout po každém opětovném nasazení a logicky také, kdybyste je chtěli používat ve chvíli, když nejsou na zápěstí nasazené. Uživatelé si mohou vybrat, jestli budou hodinky odemykat „znakem“ na tečkované matici, nebo PIN kódem.

Následně proběhne přiřazení vybrané platební karty k hodinkám. Celý proces se odehrává ve spárovaném telefonu. I pokud by byly hodinky připojené k Wi-Fi, bez pomoci spárovaného telefonu se neobejdete. Po schválení podmínek používání bankovní instituce a Google Pay je karta připravena k použití.

Samotné placení je maximálně snadné a intuitivní. Pokud chcete hodinkami zaplatit, stačí mít aktivované NFC a spustit aplikaci Google Pay. V případě Galaxy Watch4 není problém si nastavit spuštění aplikace zkratkou v podobě dvojitého zmáčknutí horního fyzického tlačítka. Následně stačí již jen přiložit hodinky k terminálu, který je během našeho testování vždy bez problémů rozpoznal napoprvé.

Na závěr uveďme, že placení hodinkami mělo podle Samsungu fungovat až od 27. srpna, ale s hodinkami jsme platili už pár dní před 20. srpnem. Pokud se tedy dostanete k Galaxy Watch4 dříve, můžete začít platit okamžitě.