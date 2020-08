iPhony 12 pravděpodobně představí „magnetické“ bezdrátové nabíjení

Fotografie: @SonnyDickson

Bezdrátové nabíjení u iPhonů je poměrně běžnou záležitostí a podporuje jej dokonce i cenově dostupný iPhone SE (2020). Patrně vás tak nepřekvapí, že by mělo jít bezdrátově nabíjet také iPhony 12.

Právě chystané iPhony by však měly podle snímků, které unikly na ithome.com, disponovat novým druhem magnetického bezdrátového nabíjení. Velmi silné magnety by měly údajně přitáhnout a vycentrovat (kompatibilní) nabíječku přesně na místo s cívkou, aby bylo nabíjení co nejefektivnější. Magnetický proužek si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.