iPhony 12 dorazí později, potvrdil to oficiálně Apple

Během čtvrtletní konference investorů společnosti Apple finanční ředitel cupertinského giganga, Luca Maestri, potvrdil pozdější příchod iPhonů 12. „Jak víte, v minulém roce jsme začali prodávat iPhony na konci září. Letos předpokládáme, že prodeje začnou až o pár týdnů později,“ uvedl během konferenčního hovoru.

