iPhone 17 Air za více než 32 tisíc Kč? Sledujte premiéru novinek od Applu

Michal Pavlíček
5
iPhone 17 Air za více než 32 tisíc Kč? Sledujte premiéru novinek od Applu
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Apple večer představí čtveřici nových iPhonů 17
  • Dočkat bychom se měli i nových hodinek a sluchátek
  • Omylem byla už ale prozrazena cena očekávaného modelu Air

Velký den pro Apple nadešel a již dnes večer bychom se měli dočkat celé řady zajímavých novinek. Nepsanou jistotou jsou čtyři nové iPhony, jmenovitě půjde o iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro. Těšit bychom se měli i na nové hodinky a možná hned tři modely. Stranou nemají zůstat ani bezdrátová sluchátka. Apple toho pro nás chystá opravdu hodně.

Apple iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max
Pravděpodobný vzhled chystaných iPhonů 17

Apple Keynote startuje tradičně od 19:00 hodin středoevropského letního času a celou ji můžete sledovat on-line prostřednictvím živého přenosu, který najdete již v tuto chvíli níže v tomto článku.

Ačkoliv o nových iPhonech ledacos víme díky mnohým únikům, české ceny jsou nadále z velké části zastřeny tajemstvím. Z malé části je nyní prolomil český internetový obchod Planeo, který patrně omylem na malou chvíli zveřejnil cenu iPhonu 17 Air, což samozřejmě neuniklo vyhledávači Google. Dozvěděli jsme, že blíže nespecifikovaná paměťová varianta iPhonu 17 Air bude na českém trhu stát 32 490 Kč. Nejde o vyloženě překvapivou cenu, neboť se má jednat o stylového a tenkého zástupce.

Apple iPhone 17 Air
,
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Naposledy upraveno: 12:38
Doufám, že můžeme očekávat vysoký výkupní bonus ve výši až 500kč. 😄 A taky doufám, že ten jeden foťák bude revoluční 3v1. Klasika, digitální zoom a UWD při provedení pár kroků zpět...
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
32.5k za takové omezené zařízení?! Blázni
Knedlik Olomoucký
Knedlik Olomoucký
Pláneoooo deseeet procent naaa vsechnooo
Pc Wifi
Pc Wifi
Naposledy upraveno: 13:39
Air tu cenu nema i kdyby to pozlatily... jedine jakoze plus je tenkost... a to je vse. Treba bude i verze bez fotaku za 39 900 a i na tu by se blbcu naslo dost...
