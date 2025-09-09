iPhone 17 Air za více než 32 tisíc Kč? Sledujte premiéru novinek od Applu

Velký den pro Apple nadešel a již dnes večer bychom se měli dočkat celé řady zajímavých novinek. Nepsanou jistotou jsou čtyři nové iPhony, jmenovitě půjde o iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro. Těšit bychom se měli i na nové hodinky a možná hned tři modely. Stranou nemají zůstat ani bezdrátová sluchátka. Apple toho pro nás chystá opravdu hodně.
Apple Keynote startuje tradičně od 19:00 hodin středoevropského letního času a celou ji můžete sledovat on-line prostřednictvím živého přenosu, který najdete již v tuto chvíli níže v tomto článku.
Ačkoliv o nových iPhonech ledacos víme díky mnohým únikům, české ceny jsou nadále z velké části zastřeny tajemstvím. Z malé části je nyní prolomil český internetový obchod Planeo, který patrně omylem na malou chvíli zveřejnil cenu iPhonu 17 Air, což samozřejmě neuniklo vyhledávači Google. Dozvěděli jsme, že blíže nespecifikovaná paměťová varianta iPhonu 17 Air bude na českém trhu stát 32 490 Kč. Nejde o vyloženě překvapivou cenu, neboť se má jednat o stylového a tenkého zástupce.
