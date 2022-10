Apple iPhone 14 Plus slibuje extrémní výdrž a překvapí vás hmotností

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Letošní „nástupce“ iPhonu mini narostl ve všech ohledech – má větší displej i baterii, ale také si (bohužel) zachovává pouze 60Hz zobrazovací panel či duální sestavu fotoaparátů na zadní straně. Podobně jako 6,1" iPhone 14, který přináší podle našeho názoru (viz recenze) velmi malé množství inovací ve srovnání s iPhonem 13, má rovněž loňský čipset s mírně upraveným GPU i klasické Face ID, nikoliv modernější Dynamic Island. Stane se opravdovou hvězdou letošních iPhonů bez přídomku Pro právě verze Plus?

Za zapůjčení děkujeme společnosti Mobil Pohotovost, která nabízí novinky, díky své službě Koupíš, Prodáš, Prodáš, Splácíš, za ceny již od 98 Kč za měsíc.

Větší rozměry, přesto je lehčí než iPhone 14 Pro

Navzdory tomu, že je iPhone 14 Plus rozměrově podstatně větší než iPhone 14 Pro, je právě 6,1" verze Pro dokonce ještě o tři gramy těžší než Plus. Vzhledem k 6,7" obrazovce se tak iPhone 14 Plus se s 203 gramy řadí spíše k těm lehčím smartphonům (s takto rozměrným displejem). Po konstrukční stránce se pak jedná pouze o zvětšený iPhone 14, stejné zůstává rozložení tlačítek, precizní haptická odezva i kombinace matných rámečků a lesklých zad.

V případě, že mobil nehodláte nosit v (neprůhledném) pouzdru či nějaké podobě krytu, doporučujeme pořídit jinou barevnou variantu než testovanou temně inkoustovou, která vypadá skoro jako černá a není příliš praktická. Například fialová, v níž jsme mohli testovat iPhone 14, vypadá mnohem lépe a nejsou na ní tolik patrné otisky.

V ruce jsou pak větší rozměry citelně znát a uživatelé s menší dlaní by si měli iPhone 14 Plus přinejmenším nejprve vyzkoušet, než se rozhodnou pro jeho koupi. Výhodou větších rozměrů je v tomto ohledu alespoň opticky menší „notch“ s Face ID. 6,7" zobrazovací panel je pak s výjimkou absence vyšší obnovovací frekvence vcelku povedený. Má krásné barvy i vysoký maximální jas. Větší uhlopříčka je rovněž vhodná pro sledování videí či hraní her.

Třikrát 12 Mpx a velká baterie

V rámci fotovýbavy převzal iPhone 14 Plus fotovýbavu od iPhonu 14, což znamená 12Mpx hlavní snímač i ultraširokoúhlý objektiv. Tomu však stále schází automatické ostření pro pořizování makro snímků a videa, což je rozhodně škoda. Alespoň selfie kamerka má však fázové automatické ostření, které na druhou stranu nemá právě u selfie až tak zásadní přínos.

Hlavní specialitou novinky má být však baterie o kapacitě 4 323 mAh, jež by měla zajistit opravdu dlouhou výdrž. Nejen to se hodláme ověřit v našem redakčním testu. Do komentářů nám můžete napsat, co dalšího vás ohledně nového iPhonu 14 Plus zajímá.