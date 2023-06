iOS 17 přináší dlouho očekávanou možnost sdílení přívěsků AirTag

AirTagu, ačkoliv se jedná v tuto chvíli o zřejmě nejpopulárnější chytrý přívěsek na světě, až doposud chyběla jedna důležitá funkce – sdílení napříč více uživateli. S příchodem iOS 17 pak bude v aplikaci Najít (v originále Find My) možné přívěsek s někým sdílet a dotyčnému pro tyto účely jednoduše poslat pozvánku. Tato osoba pak bude moci, stejně jako primární majitel, vidět polohu AirTagu, což se bude hodit například při půjčení věci s AirTagem rodině či přátelům, neboť je nebude rušit notifikace o sledujícím AirTagu. Stejně tak novou vychytávku jistě ocení i rodiče, kteří tak mohou sledovat snáz „monitorovat“ děti.

With iOS 17, you can now share AirTags pic.twitter.com/RU6CrqgbAp