Instagram vyrazí do boje proti koronaviru. Prioritou je informovanost uživatelů

V posledních hodinách byla po celém světě zavedena celá řada opatření, která mají minimalizovat riziko šíření koronaviru. Zapojili se rovněž mobilní operátořii na našem trhu, kteří nabízí neomezené volání či přístup k neomezeným datům a nyní chce nabídnout pomocnou ruku také sociální síť Instagram. Podle zástupců společnosti začnou uživatelé vyskytující se v zemích napadených koronavirem častěji vídat informace s odkazem na stránky Světové zdravotnické organizace.

We wanted to provide some updates on our efforts to support the Instagram community at this time. The following updates will all be available from today. https://t.co/AYvJdcKgWH