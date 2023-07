Inspiruje se Huawei Applem? Obdoba Dynamic Islandu se možná objeví na Matu 60 Pro

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Loni u iPhonů Apple nasadil podlouhlý průstřel v displeji Dynamic Island, který je navíc softwarově využíván pro notifikace. Netrvalo dlouho a jako první se inspirovalo Realme s funkcí Mini Capsule, která však za řešením Applu opravdu výrazně pokulhává.

Možná podoba řešení středového průstřelu u budoucího telefonu Huawei

Dle informací z weibo.com by se o něco obdobného měl pokusit ještě letos Huawei. Ten už podlouhlé průstřely na telefonech měl, avšak nově by je měl přesunout do středu displeje. V průstřelu se má nacházet čelní kamerka a také 3D ToF senzor pro zabezpečení telefonu. Čínský výrobce by měl nové řešení nasadit do chystaného modelu Mate 60 Pro. Nedojde jen k přesunu průstřelu, ale zřejmě i k vyladění softwaru kolem něj. Prozatím však nejsou k dispozici konkrétnější informace.