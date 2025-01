Postrach vaší peněženky: ThinkBook Plus Gen 6 Rollable rozvine displej na 16,7 palce

Fotografie: Lenovo

Lenovo koncepty umí, dokazuje to prakticky na každém veletrhu. Naposledy nás zaujal notebook s transparentním displejem, nyní jsme se na veletrhu CES v Las Vegas mohli podívat na Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, který dokáže rozvinout 14palcový displej až na 16,7 palce, a to pomocí jednoho tlačítka, případně speciálního gesta, tedy zcela bezdotykově. Notebook je vybaven flexibilním 14palcovým OLED displejem se 120Hz obnovovací frekvencí, takže syté barvy a příkladné pozorovací úhly nepřekvapí, jas činí v tomto případě 400 nitů.

ThinkBook Plus Gen 6 Rollable se rozvine i pomocí gesta

Lenovo přidalo nezbytné nástroje pro plnohodnotný multitasking, aby bylo možné využít velkou úhlopříčku na maximum. Využít budete moci i speciální widgety, případně můžete extra prostor navíc využít pro zobrazení prezentací v průběhu videohovorů. Samozřejmostí je AI, kam se jen podíváte. Uvnitř se nachází procesor Intel Core Ultra 7, až 32 GB RAM a 1 TB úložiště SSD. Notebook nabízí dvojici Thunderbolt 4 konektorů, nechybí ani 3,5milimetrový jack. Z bezdrátové konektivity můžeme zmínit Wi-Fi 7. Pro videohovory je zde 5Mpx kamera. To vše se Lenovu povedlo vměstnat do těla tenkého 19,9 milimetru a s hmotností zhruba 1,7 kg. Detaily se budou zpřesňovat předtím, než ThinkBook Plus Gen 6 Rollable dorazí na trh.

ThinkBook Plus Gen 6 Rollable je opravdu výjimečný notebook

Ano – i přesto, že se Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable nezačne prodávat hned, nakonec do prodeje opravdu vstoupí – očekává se, že ještě v první polovině tohoto roku, a to za zhruba 3 500 dolarů, tedy zhruba 103 tisíc korun včetně DPH.