Ideální mobil neexistuje? Vivo Y500 má obří baterii, IP69 a fajn procesor

Vivo představilo (viz vivo.com) nový model Y500, který se snaží dokázat, že připravit takřka ideální telefon nemusíme být metou nedosažitelnou. Začněme například stupněm krytí IP69, což značí odolnost proti prachu a zvýšenou odolnost proti vodě. Dle výrobce mobil vydrží pod vodou v hloubce 1,5 metru až 24 hodin, nerozhází ho tlakové trysky či teploty až do 80 °C. Konstrukce je také speciálně vyztužena proti pádům.
Ve střední třídě se bude dobře vyjímat 6,67" AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Výkon obstarává procesor Dimensity 7300 od MediaTeku spjatý s až 12GB RAM a 512GB úložištěm. Prostředí telefonu zajišťuje starší Android 15 a nadstavba OriginOS 15. Baterie má vysoce nadstandardní kapacitu 8 200 mAh a podporuje průměrně rychlé 90W nabíjení po drátu. Na bezdrátové řešení se již nedostalo. Výrobce každopádně udává, že opravdu velká baterie dovoluje mobil nepřetržitě aktivně používat přes 18 hodin.
Mírné ústupky postihly fotoaparáty. Hlavní 50megapixelový snímač doplňuje již pouze 2megapielový portrétní objektiv, který je zde spíše jen do počtu. Přisvětlení pak zajišťuje malá kruhová sestava LED diod. Pro potřeby selfies je přichystán čelní fotoaparát v průstřelu displeje s 8 megapixely.
Nové Vivo Y500 bude nabízeno v černé, modré a fialové barevné variantě, přičemž míří primárně na čínský trh. Základní verze 128+8 GB vyjde v přepočtu na 5 tisíc korun i s daní. Druhá verze 512+12 GB vychází v přepočtu na zhruba 7 tisíc korun. Mezinárodní dostupnost prozatím oznámena nebyla.
