Huawei v roce 2019 vyexpedoval rekordních 240 milionů smartphonů

Huawei se pochlubil výsledky za uplynulý rok 2019, během kterého dokázal (navzdory nařízení USA zakazujícího spolupráci s americkými společnostmi) vyexpedovat úctyhodných 240 milionů smartphonů. V rámci tohoto čísla připadlo necelých 7 milionů na zařízení s podporou 5G sítí.

Global shipment of #Huawei smartphones surpassed 240 million units in 2019, according to the company. Sales of high-end Mate and P series increased by over 50 % y-o-y. pic.twitter.com/0GB9MGeMeq