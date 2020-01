Huawei v roce 2019 vyexpedoval 6,9 milionů 5G smartphonů, překonal tak i Samsung

Konkurenční boj mezi Huawei a Samsungem se nevztahuje pouze na pozici největšího výrobce telefonů na světě, ale v současnosti také na rychle rostoucí trh s 5G smartphony, kde se Huawei jednoznačně daří. Čínský výrobce se dnes pochlubil tím, že v roce 2019 vyexpedoval 6,9 milionů smartphonů s podporou 5G sítí.

Konkrétně se jedná o šestici modelů s podporou 5G, mezi kterými najdeme Huawei Mate 20 X 5G (jenž jsme otestovali v Monaku), Huawei Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 RS Porsche Design, nova 6 5G a ohebný Huawei Mate X, který jsme si mohli rovněž vyzkoušet naživo. Podznačka Honor zaměřená spíše na mladší uživatele pak nabízí podporu 5G sítí u modelů V30 a V30 Pro. Podle dostupných informací vyhrály smartphony Honor V30 a V30 Pro rovněž titul nejlépe prodávaných telefonů ve své cenové kategorii na e-commerce platformě JD.com a Tmall.

