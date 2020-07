Tržby Huawei za první pololetí 2020 meziročně narostly o 13 %

Huawei zveřejnil své hospodářské výsledky za první pololetí roku 2020. V prvním pololetí letošního roku Huawei vygeneroval tržby ve výši 454 miliard čínských jüanů (zhruba 1,524 bilionu Kč), což představuje meziroční nárůst o 13,1 %. Čisté ziskové rozpětí společnosti v 1. pololetí 2020 pak dosáhlo 9,2 %.

Despite unforeseen challenges, #Huawei recorded revenue of CNY454 billion, a YoY increase of 13.1%, for H1 2020. Huawei promises to fulfill its obligations to customers & suppliers, and contribute to the global digital economy. Read the official press release for more details.