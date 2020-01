Alza.cz v roce 2019 vyřídila 12,3 milionů objednávek s rekordním obratem 29,3 miliard

„Loňský rok byl plný inovací a investic. Firmě se i díky 2 100 zaměstnancům dařilo růst meziročně i napříč zeměmi: Maďarsko rostlo o 69 %, Slovensko o 15,4 % a Česko o 15,5 %. Ve firemním segmentu jsme dosáhli podílu 30 % na celkovém obratu a vidíme zde velký potenciál,“ uvedl Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alza.cz, a dodal: „Přestože se soustředíme na byznys, nezapomínáme na základní lidské hodnoty a pokračujeme v aktivní podpoře smysluplných neziskových projektů pomáhajících jakkoli znevýhodněným skupinám. Na sklonku roku jsme spustili unikátní projekt Souhvězdí pomoci nebo projekt na podporu zvířat v útulcích. V roce 2019 jsme podpořili celkem 80 organizací.“

V roce 2019 pokořily některé segmenty hranici dvou miliard – notebooky, mobilní telefony, malé domácí spotřebiče, bílé elektro a příslušenství. Mezi miliardové segmenty patří: televize, počítačové komponenty a audio-video. TOP 3 nejprodávanější produkty v počtu kusů za rok 2019 jsou: dárkový poukaz Alza.cz 500 Kč (20 EUR, 5 000 Ft), fitness náramek Xiaomi Mi Band 4 a MS Office 365 pro jednotlivce.

Tisková konference společnosti Alza.cz se konala v pražském Planetáriu.

Trvale stoupající je i zájem o finanční služby. Počet zákazníků využívajících Třetinku (nákup za třetinu ceny s doplacením do 3 měsíců bez jakéhokoli navýšení) se meziročně téměř ztrojnásobil. Průměrná cena zakoupeného zboží přitom činí 11 000 Kč. Vzrostl také zájem o službu Alza NEO (pronájem přístrojů) – firemní zákazníci tvoří již 25 %. Další služby jako pojištění produktů nebo prodloužená záruka rostly o polovinu rychleji než celá Alza. Celkem 56 % zákazníků dává přednost platbě kartou (28 % online, 28 % přes terminál na pobočce nebo v AlzaBoxu). Popularita placení kartou roste na úkor hotovosti, dobírka si na oplátku udržuje konstantní oblíbenost.

Firma v roce 2019 otevřela nové call centrum v Třinci, první mobilní speciálku v Praze na Andělu, rozšířila síť AlzaBoxů na 200. Také výrazně posílila program pro firemní zákazníky, pro školy a stát a zápůjčním programem podpořila 3D tisk na školách. Mezi prvními spustila Apple Pay a inovativní finanční službu pro dodavatele Alza Invoice Financing, rozšířila také výběr produktů určeného pro Třetinku. Zařadila další možnosti přepravy – vlastní přepravní službu AlzaExpres rozjela v regionálních městech, v Praze nasadila cyklokurýry, spustila spolupráci s Liftagem a obula se do dropshipmentu. Nově zahájila i prodej produktů pro domácí mazlíčky.

Do roku 2020 e-shop vstoupil s nabídkou 272 000 položek. Firma letos plánuje rozsáhlé investice do služeb spojených s doručením zboží – mimo jiné se AlzaExpres rozjede do dalších měst a přibudou další AlzaBoxy. Nemalé budou i investice do rozvoje interních systémů, s čímž souvisí i rozsáhlý nábor odborníků nejen z oblasti IT. Chybět nebude ani značné množství novinek a zajímavostí z oblasti nejnovějších technologií.