Huawei podepsal celosvětově 91 smluv na 5G sítě, přes polovinu z toho v Evropě

Z celkového počtu 91 kontraktů celosvětově jich je 47 s partnery v Evropě, 27 smluv je s operátory z Asie a 17 jsou ostatní země světa. Rozpočet 5G Partner Innovation Programu na příštích pět let bude 20 milionů dolarů. Iniciativa je součástí snahy Huawei podpořit inovace v 5G a urychlit komerční úspěch této technologie.

Ohledně působení operátorů v éře nových technologií 5G Ryan Ding, člen představenstva společnosti Huawei, výkonný ředitel a CEO v divizi Carrier Business Group, upozornil na schopnost účtovat uživatelům služby na základě více metrik včetně objemu dat, latence, šíře pásma a počtu připojených zařízení. Tím je umožněna monetizace 5G. „Soutěž je v případě 4G založená pouze na cenové válce o tarify,” říká Ding a dodává: „V 5G mohou operátoři rozlišovat podle nových metrik.”

Šéf marketingu a prodeje v divizi Carrier Business Group společnosti Huawei Peng Song oznámil představení špičkové sítě 5G, jejímž účelem je pomoci operátorům dosáhnout obchodního úspěchu. Špičková síť 5G od Huawei zahrnuje celou škálu produktových řešení od zjednodušené sítě pro rádiový přístup (RAN) přes inteligentní síť IP, síť s mimořádně vysokým širokopásmovým připojením, až po zelená připojení a služby 5G typu end-to-end na základě umělé inteligence. K dosažení úspěchu budou muset podle vyjádření Huawei operátoři stavět na nejpokročilejších technologiích 5G, které jsou zjednodušené, inteligentní, šetrné k životnímu prostředí a nabízejí extrémně vysoké širokopásmové připojení i umělou inteligenci typu end-to-end.

„Neustále investujeme do oblastí, jako jsou základní teorie, materiály a algoritmy, které nám umožňují vyvinout nejlepší řešení pro náš obor a pomoci operátorům dosáhnout komerčního úspěchu 5G,” říká Peng Song.

Huawei ve spolupráci se svými partnery v Londýně představil sérii modulů pro podniky i koncové uživatele, které jsou založeny na pre-modulu od dceřiné společnosti Huawei pro vývoj a výrobu čipových sad HiSilicon. Úlohou těchto modulů je urychlení širokého zavedení 5G napříč obory. Huawei spolupracuje se společnostmi Quectel, Changhong Holding Group, AI-Link, China Mobile Group Device a Smart Chip na uvedení průmyslových modulů pro 5G, modulů 5G+8K media, modulů pro elektrickou energii pro 5G a dalších. Na uživatelské úrovni se jedná o moduly zahrnující rozšířenou a virtuální realitu. Zařízení s těmito vlastnosti v segmentu chytrých hodinek a náramků budou k dispozici na trhu již letos v březnu.

Šéf HiSilicon Veni Shone k tomu říká: „Aplikace 5G by se v této rané fázi měly zaměřit na scénáře s vysokou přidanou hodnotou a běžnými funkcemi. HiSilicon nabízí standardní pre-modul pro 5G určený pro vertikální obory a spotřebitele. Pomáhá dodavatelům vyvíjet komerční moduly. Díky tomu podporuje bezpočet firem, aby mohly vybudovat skvělý ekosystém 5G.“