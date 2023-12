Huawei oznámil uvedení nových produktů na prosinec. Co chystá?

Jak můžete vidět v tweetu níže, Huawei naplánoval na 12. prosince oznámení nového hardwaru, které se uskuteční v Dubaji. Jak dodává gsmarena.com, pravděpodobně půjde o MatePad Pro 13.2 nebo MatePad Pro 11 2024, případně obojí.

The countdown to groundbreaking innovation begins. On December 12, experience a realm where the essence of beauty is revealed. #Huawei #CreationOfBeauty #ComingSoon pic.twitter.com/gbYqTUNgdp