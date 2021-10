Huawei Matebook 16 má displej s poměrem 3:2. Cílí hlavně na grafiky, ale nejen na ně

Fotografie: Huawei

Huawei u svého posledního notebooku trochu zaexperimentoval a nasadil displej s úhlopříčkou 16 palců a poměrem stran 3:2. Ten nabízí o něco více vertikálního prostoru než obvyklých 16:9, a proto je oblíbený zejména u těch, kteří tvoří obsah a také u profesionálních fotografů. Těm a dalším se Huawei snaží vyjít vstříc i dalšími parametry. Rozlišení displeje je 2 520 × 1 680 pixelů a pokrývá 100 % barevného prostoru sRGB. 90 % je pak hodnota poměru plochy displeje a těla. Displej je opatřen nejrůznějšími filtry modrého světla a systémy proti blikání. Z výroby navíc bude kalibrovaný, takže se na něm můžete pustit do profesionální grafické práce.

Co se hardwaru týče, na výběr máte dvojici procesorů od AMD: Ryzen 5 5600H a Ryzen 7 5800H. To znamená 6, respektive 8 jader. Ty doprovází 16 GB DDR4 RAM a 512GB NVMe SSD. Baterie s kapacitou 84 Wh má zvládnout 12,5 hodiny přehrávání videa z disku a zajímavá je i síla nabíjecího adaptéru. Jeho 135 W má během 15 minut doplnit dost energie na 3,5 hodiny kancelářské práce. Notebook se nabíjí přes USB-C a je kompatibilní s Huawei SuperCharge, takže pro telefony stejného výrobce postačí jedna nabíječka. Dvojici USB-C doprovází HDMI, a 3,5mm jack. Nezapomnělo se ani na dvě USB-A 3.2 Gen 1. Reproduktory mají výkon 2× 2 W a integrované mikrofony jsou vybaveny pro lepší snímání mluveného slova: mají odstranit okolní ruchy, ozvěny a jsou schopny snímat hlas až do vzdálenosti 5 metrů. Další výbava zahrnuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 a čtečku otisků prstů ve vypínacím tlačítku.

Huawei také slibuje softwarovou výbavu nazvanou PC-Smartphone Collaboration. Pomocí Wi-Fi nebo kabelu propojíte notebook s kompatibilním telefon a získáte nejrůznější možnosti. Aplikace z telefonu můžete spouštět v počítači, připojený tablet může sloužit jako druhá obrazovka, případně externí touchpad nebo klávesnice. Vypadá to dost podobně jako systém, který propojuje jednotlivé výrobky Apple.

To celé se vešlo do těla s tloušťkou 17,8 mm a hmotností 1,99 kg. Jako operační systém zde běží Windows 10. Co se kompatibility týče, je připraven i na Windows 11, takže případná aktualizace může proběhnout už velmi brzy. Notebook se už prodává v domovské Číně, ale najde si cestu i do Evropy. Zde je jeho doporučená cena 1 100, respektive 1 200 eur. V českých obchodech to bude znamenat 28 nebo 30 tisíc korun. Zatím však nebyl určen přesný časový rámec.