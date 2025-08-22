Huawei chystá Watch GT 6. Ukážou se 19. září

Huawei loni uvedl na trh dvojici chytrých hodinek Watch GT 5 a Watch GT 5 Pro, přičemž varianta Pro nabídla prémiovější materiály i širší funkční výbavu. A asi nikoho nepřekvapí, že se ukážou jejich nástupci, nově však víme, že se tak stane už 19. září.
Jak dodává gsmarena.com, první informace naznačují, že novinka dorazí ve dvou velikostech – 41 a 46 mm. Očekává se rovněž, že výrobce znovu rozdělí nabídku na standardní model a variantu Pro. Zatímco základní provedení by mělo přinést osvědčenou kombinaci dlouhé výdrže a kvalitního sledování sportovních aktivit, varianta Pro tradičně osloví ty, kteří hledají luxusnější materiály a pokročilejší funkce v oblasti zdraví.
Na podrobnější specifikace si každopádně ještě musíme počkat, jasno ale bude už za pár týdnů a je dost dobře možné, že se dočkáme i úniků ohledně výbavy, o nichž vás na mobilenet.cz tak rádi informujeme, takže se nás vyplatí sledovat. O pikantní souboj pak půjde zejména hlavně s jihokorejským Samsugnem, i když vzhledem k dobré výdrži hodinek Huawei může čínská značka do jisté míry konkurovat i Garminu.