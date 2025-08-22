mobilenet.cz na sociálních sítích

Huawei chystá Watch GT 6. Ukážou se 19. září

Marek Vacovský
Huawei chystá Watch GT 6. Ukážou se 19. září
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Podle úniků se chystají dvě velikosti – 41 a 46 mm
  • Očekává se rozdělení na základní a Pro verzi

Huawei loni uvedl na trh dvojici chytrých hodinek Watch GT 5 a Watch GT 5 Pro, přičemž varianta Pro nabídla prémiovější materiály i širší funkční výbavu. A asi nikoho nepřekvapí, že se ukážou jejich nástupci, nově však víme, že se tak stane už 19. září.


Jak dodává gsmarena.com, první informace naznačují, že novinka dorazí ve dvou velikostech – 41 a 46 mm. Očekává se rovněž, že výrobce znovu rozdělí nabídku na standardní model a variantu Pro. Zatímco základní provedení by mělo přinést osvědčenou kombinaci dlouhé výdrže a kvalitního sledování sportovních aktivit, varianta Pro tradičně osloví ty, kteří hledají luxusnější materiály a pokročilejší funkce v oblasti zdraví.

Bezkontaktní platby hodinkami Huawei? Na Slovensku už fungují, Česko je na řadě
Přečtěte si také

Bezkontaktní platby hodinkami Huawei? Na Slovensku už fungují, Česko je na řadě

Na podrobnější specifikace si každopádně ještě musíme počkat, jasno ale bude už za pár týdnů a je dost dobře možné, že se dočkáme i úniků ohledně výbavy, o nichž vás na mobilenet.cz tak rádi informujeme, takže se nás vyplatí sledovat. O pikantní souboj pak půjde zejména hlavně s jihokorejským Samsugnem, i když vzhledem k dobré výdrži hodinek Huawei může čínská značka do jisté míry konkurovat i Garminu.

,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze