Hraní her na Netflixu – nejčastější otázky a odpovědi

Fotografie: Netflix

Videostreamovací gigant Netflix přidává do své nabídky prvních pět her, které si mohou stávající předplatitelé zahrát na mobilních telefonech a tabletech s Androidem. Mezi tyto hry patří například hry Stranger Things: 1984 nebo Stranger Things 3: The Game těžící z extrémně populárního stejnojmenného seriálu.

Na profilu každého předplatitele Netflixu se na mobilních telefonech nebo tabletech, které běží na Androidu, během dneška (středy 3. listopadu) objeví nová záložka s nabídkou her. Globálně se jich uvádí celkem pět, lokalizované do češtiny budou zatím dvě z nich.

Netflix globálně uvádí následující hry:

Stranger Things: 1984 (dostupné také v češtině)

Stranger Things: The Game (dostupné také v češtině)

Card Blast

Shooting Hoops

Teeter Up

V tuhle chvíli jsou hry dostupné jen na zařízeních s Androidem, brzy se však Netflix chystá nabídku rozšířit i o iOS. Všechny hry jsou přístupné dětem od 12 let, nebudou tedy součástí dětských profilů.

Nejčastější otázky a odpovědi

Co musím pro hraní her splňovat?

Jediné, co potřebujete, je předplatné Netflixu – díky němu můžete rovnou zapomenout na reklamy, dodatečné poplatky nebo nákupy v aplikaci.

Jak hru spustím?

Na zařízeních s Androidem už jsou mobilní hry k mání. Po přihlášení k profilu Netflix:

Na mobilních telefonech s Androidem uvidí členové herní řádek a záložku, kde se dá stáhnout hra, kterou si chtějí zahrát.

Na tabletech s Androidem uvidí členové herní řádek nebo si budou moct vybrat hru podle kategorie z rolovací nabídky.

Na zařízeních s operačním systémem iOS budou hry dostupné už brzy.

Jsou hry dostupné v českém jazyce?

Mobilní hry jsou ve spoustě jazyků, ve kterých je Netflix k dispozici, takže budou automaticky nastavené podle předvoleb ve vašem profilu. Pokud se nenabízí čeština, můžete si zahrát v angličtině.

Může hry hrát více uživatelů sdílejících stejný účet?

Členové budou moct hrát na různých mobilních zařízeních pod stejným účtem. Pokud vyčerpáte limit zařízení, obdržíte upozornění, abyste se mohli odhlásit na těch, která zrovna nepoužíváte, nebo abyste je mohli na dálku deaktivovat přes netflix.com a hrát nerušeně dál.

Mohou hrát i děti?

Z důvodu bezpečnosti nejsou hry k dispozici v dětských profilech. Pokud máte přístup k profilům pro dospělé chráněný PINem, bude ten samý PIN nutné zadat při přihlašování k Netflixu, když si na zařízení budete chtít zahrát hru.

Potřebuji mít připojení k internetu?

Některé mobilní hry budou vyžadovat připojení k internetu, ale jiné půjde hrát offline.

Dočkáme se i dalších her?

Stejně jako u seriálů, filmů a speciálů platí, že chce Netflix vytvářet hry, které si užijí všichni začátečníci i experti, co paří už odmalička. V nejbližších měsících se herní svět na Netflixu rozroste.