Knihovna her od Netflixu je nově dostupná pro zařízení Apple

Fotografie: Netflix

Před pár dny představená novinka od Netflixu v podobě (prozatím dosti skromné) knihovny her dostupné na smartphonech s Androidem se nově rozšířila i na iOS a iPadOS. V současnosti si tak majitelé předplatného Netflix mohou na iPhonu či iPadu zahrát například Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Teeter (Up) nebo Card Blast.