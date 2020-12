Netflix spouští režim „Audio Only“. Co přinese?

Android verze aplikace Netflix nabízí novinku v podobě možnosti přehrávat váš oblíbený seriál či film pouze ve formě audia bez obrazové stopy. Tato funkce může zásadně snížit spotřebu mobilních dat a uživatelům přijít vhod například, pokud chtějí poslouchat oblíbený seriál při chůzi s telefonem v kapse nebo když řídí.

