Apple Watch X přinesou zásadní změnu designu, letos to ale nebude

Fotografie: Apple

Apple údajně zvažuje magnetické nástavce na řemínek, které by zmenšily tělo hodinek Apple Watch. To má být hlavní designová změna po mnoha generacích, o které informuje bloomberg.com.

Staré mechanické nástavce všech dosavadních hodinek Apple Watch umožňovaly zákazníkům používat jejich staré řemínky po mnoho let, ale zabírají místo, které by společnost mohla využít ke zmenšení nositelného zařízení a posílení baterie a vnitřních komponent. Vedle toho toho by Apple mohl spojit tuto změnu i se zásadním vylepšením funkčních parametrů. Spekuluje se o snímači krevního tlaku a displeji používajícím technologii microLED.

Netěšte se však, že by něco takového Apple představil během nadcházející události. Je mnohem pravděpodobnější, že si tak zásadní změny Apple ponechá na desetileté výročí představení svých chytrých hodinek, i proto se prozatím neoficiálně označují jako Apple Watch X. Dočkat bychom se tak mohli na sklonku roku 2024, případně začátkem roku 2025.