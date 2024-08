Honor se v 813 znacích omlouvá majitelům Galaxy Z Foldu6. Proč?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Na poli ohebných telefonů vypukl poměrně ostrý konkurenční boj, který se zvláště vyostřil mezi Samsungem a Honorem. Zatímco jihokorejský výrobce je zkušeným hráčem, který již více než pět let produkuje telefony se skládací konstrukcí, Honor začal o něco později, ale snaží se o to víc.

V současné době se Honor zaměřuje především na tenkost svých zařízení, zatímco Samsung sice také snižuje tloušťku, ale mnohem pomaleji. Výsledkem je, že současný Honor Magic V3 má ve složeném stavu tloušťku pouze 9,2 milimetru, zatímco Samsung Galaxy Z Fold6 má tloušťku 12,1 milimetru. Tento rozdíl je značný, pokud jde o tloušťku, ale u hmotnosti si oba modely nemají co závidět. Honor váží 226 gramů, Samsung 239 gramů, a tak je 13gramový rozdíl téměř neznatelný.

Čínský výrobce však celou situaci pojímá tak, že by se snad měl uživatelům Samsung Galaxy Z Fold6 omluvit, protože po uvedení Honoru Magic V3 by se mohli cítit poněkud zklamáni, neboť Magic V3 je výrazně tenčí a tedy zdánlivě technologicky pokročilejší. Tato skutečnost však nekoresponduje s tím, že Honor Magic V3 byl představen dříve než Galaxy Z Fold6. Ve výsledku tak byli potenciální zájemci o Galaxy Z Fold6 informováni o tom, že konkurenční produkt nabízí výrazně tenčí tělo.

Za zmínku stojí také odlišnosti obou telefonů. Samsung se může pochlubit určitou odolností proti prachu, což Honor postrádá. Na druhou stranu, Honor dokázal do tenčího těla integrovat nejen větší baterii, ale také rychlejší nabíjení.

Honor přesto trvá na své omluvě a dokonce vše podpořil vlastním průzkumem, který zahrnul 6 000 Evropanů ve věku od 20 do 50 let. Zjistil, že značná část lidí má problém s omluvami. Každý pátý respondent přiznal, že se necítí dobře, když se omlouvá, a 18 % uvedlo, že neradi přiznávají chybu. Zajímavé je, že 25 % respondentů přiznalo, že se nechtějí omlouvat, protože se „nikdy“ nemýlí. Průzkum také ukázal, že 40 % respondentů se omlouvá jako první, bez ohledu na to, zda se provinili. Navíc 52 % respondentů přiznalo, že se v minulosti omluvili neupřímně.

Celá situace vyústila v neobvyklou omluvu Honoru, která byla vyryta na pant modelu Magic V3. Tento text o délce 813 znaků vznikl ve spolupráci s renomovaným mikroumělcům Grahamem Shortem, známým jako „Hands of a Genius“. Jeho práce přitáhla pozornost známých osobností jako Elton John, Stephen Fry nebo Kim Kardashian.

Vyrytá omluva na Honoru Magic V3 od mikroskopem

Graham Short vysvětlil: „Honor Magic V3 představoval jedinečnou výzvu se svými neuvěřitelně tenkými, zaoblenými hranami, které činily i mikroskopické gravírování obtížným. Nicméně výzvám se nikdy nevyhýbám. Přestože je model Magic V3 nejtenčí skládací telefon na světě, podařilo se mi vyrýt do jeho pantu omluvu společnosti HONOR o 166 slovech. Nebyla to jen tenkost, která mě podrobila zkoušce, ale také překvapivě odolný materiál, který vyžadoval použití diamantových špiček pro gravírování.“

Celá omluva společnosti HONOR o 166 slovech (v originálním znění):

„Drazí majitelé telefonu Samsung Galaxy Z Fold, omlouváme se. Víme, že jste se těšili, až si koupíte telefon, který se dá složit a vejde se do kapsy. Byla vám slíbena budoucnost, technický zázrak, svět neomezeného multitaskingu a výkonu.

A teď se pravděpodobně díváte na nový HONOR Magic V3 a cítíte se trochu… zrazeni. Na velikosti záleží a my cítíme vaši lítost. Stejně jako když jste favoritem na zlatou medaili a pak v závodě skončíte poslední. Vědomí, že existuje tenčí, lehčí a odolnější skládací telefon, stačí k tomu, aby kdokoli zpochybnil svou volbu.

Chápeme to. Byli jste průkopníky, kteří se statečně vydali do neprobádané oblasti skládacích telefonů s nejistou odolností. Ale zasloužíte si něco lepšího. Vlastně si zasloužíte zlatou medaili.

Společnost Honor je odhodlána posouvat hranice technologií a přinášet vám ten nejlepší možný uživatelský zážitek. Jen říkáme… že je v pořádku cítit se zklamaný. My bychom se cítili stejně."