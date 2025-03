Honor dohání Samsung. Vlajkové modely obdrží 7 let aktualizací

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Výkonný procesor, kvalitní displej a špičkové fotoaparáty, nic z toho by dnešní vlajkový model neměl postrádat. Neméně důležitý je však také software, jeho přehlednost, optimalizace a v neposlední řadě i to, jak se software bude výrobce starat. Na mysli máme samozřejmě aktualizace. Ještě před několika lety byl vrchol luxusu dva roky nějaké podpory a potom byl model ponechán minulosti. To se naštěstí změnilo a podpory většiny výrobců se prodloužili.

Honor Magic7 Pro

Mezi ty nejvelkorysejší patří Google či Samsung, kteří nabízí u svých prémiových modelů 7 let aktualizací. Na záda jim doposud koukal Honor se svou 5letou podporou, avšak i ta je samozřejmě plně dostačující. Honor se však zřejmě nechtěl dívat na záda svým konkurentům a na dnešní tiskové konferenci v Barceloně oznámil, že se řada Magic může těšit na 7letou podporu aktualizací operačního systému Android a bezpečnostních záplat.

Samozřejmě ale nejde o kompletní řadu Magic, jak asi správně tušíte. Zástupci Honoru potvrdili, že na 7letou podporu se může těšit Magic 7 Pro a novější vlajkové modely. Prémiové podpora se dotkne samozřejmě speciálních Porsche modelů a dále připravovaných skládaček s ohebným displejem, které dorazí letos a budou součástí řady Magic. Pro úplnost tak dodejme, že prodloužená softwarová podpora se tak nevztahuje na model Magic7 Lite.