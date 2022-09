HMD chce Nokie nejen prodávat, ale i pronajímat. Představuje službu Circular

Fotografie: HMD

Udržitelnost současného životního stylu je podle mnohých spojena se sdílenou ekonomikou. Vlastnictví větších a dražších předmětů bude méně obvyklé a začne jej nahrazovat jejich pronájem. Firma tak bude mít lepší kontrolu nad jejich následnou recyklací. Nepůjde jen o pronájem, ale o komplexní službu, která bude zahrnovat například servis. S telefonem za předplatné přišel už v létě alternativní výrobce Fairphone. Nyní se přidává větší výrobce, společnost HMD Global, která chce své Nokie také nabídnout za pravidelný měsíční poplatek.

Podle tiskové zprávy je i zde hlavním záměrem zvýšení udržitelnosti postavené na myšlence, že čím déle je telefon v provozu, tím menší je zátěž, kterou znamená pro životní prostředí. „Většina lidí má doma šuplík plný starých telefonů. Doufáme, že se nám to podaří změnit tím, že lidem a firmám poskytneme způsob, jak ze zařízení Nokia vytěžit maximum a zároveň zanechat co nejmenší stopu na planetě. Abychom toho dosáhli a byli skutečně cirkulární, přebíráme plnou odpovědnost za celý životní cyklus našich telefonů – nejen za to, aby vydržely déle v rukou našich fanoušků, což bylo vždy hlavní součástí našeho procesu navrhování produktů, ale také za jejich výrobu, opětovné použití a recyklaci,“ představil program Florian Seiche, generální ředitel HMD Global.

Vzhledem k tomu, že více než 10 % celosvětového elektronického odpadu připadá na chytré telefony, pomáhá společnost Circular řešit tento problém tím, že se stará o zařízení s ukončenou životností, takže odpovědnost za recyklaci přebírá společnost HMD Global. Pokud lze zařízení znovu použít, bude použito. V opačném případě bude telefon nebo tablet zodpovědně zlikvidován s tím, že všechny možné části budou recyklovány a znovu použity k výrobě nových zařízení.

Svoboda výběru

Využití služby Circular tak znamená, že telefon nevlastníte, ale pronajímáte si ho. Když se nakonec rozhodnete telefon nebo tablet vrátit nebo vyměnit, lze tak učinit kdykoli po uplynutí počáteční tříměsíční lhůty. Předplacená zařízení budou v případě náhodného poškození, ztráty nebo krádeže rychle vyměněna.

Přesné podmínky budou uveřejněny společně se startem programu. V první vlně bude služba spuštěna ve Spojeném království a Německu s následujícími modely telefonů a tabletů:

Další přístroje budou na seznam přibývat, stejně tak jako další země. Chystá se i program, který podobné služby nabídne i firmám.