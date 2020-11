Podívejte se na nikdy nezveřejněný prototyp smartphonu Sony VAIO z roku 2010

Deset let je ve světě technologií relativně dlouhá doba, během které se může radikálně změnit podoba smartphonů, ale také způsob, jakým je používáme. O to zajímavější je pohled na prototyp smartphonu VAIO od Sony, který se bohužel nikdy nedostal do prodeje. Díky xda-developers.com se nyní můžeme podívat na kvalitní fotografie zařízení, které se na tehdejší poměry chlubilo velmi zajímavou výbavou.

Exclusive: This is the Sony Ericsson VAIO smartphone that never came to be https://t.co/N7A3SzuOS2