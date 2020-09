Vivo ukázalo prototyp telefonu, jehož záda mění barvu jako chameleon

Design zad telefonů je již delší dobu víceméně stejný. Povrch tvoří převážně plast/sklo a dotvářejí jej nejrůznější povrchové úpravy, u nichž je cílem omezit zachytávání otisků nebo vytvořit působivý gradientní přechod. Vivo však představilo mnohem zajímavější řešení, které dokáže zabarvení povrchu na zádech měnit podobně jako chameleon nebo určité druhy mořských živočichů.

Here's a leaked video which shows a Vivo S7 5G (apparently test unit) adorning a stunning color-changing real panel that uses the electrochromic glass.

What is that though?

Here is some info: https://t.co/kckmoeLXRD pic.twitter.com/KrxpFwwXZK