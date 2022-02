Máte iPhone z řady 12 nebo 13 a hledáte elegantní bezdrátovou nabíječku? Možná vás zaujme nabíjecí stojánek od značky Epico, který zvládne nabít jak váš iPhone, tak i sluchátka či jiné příslušenství. Když k tomu přičteme elegantní design a rozumnou cenu, možná tu máme vhodného adepta na váš pracovní stůl.

Pokud vlastníte iPhone z řady 12 nebo 13, určitě využíváte schopností MagSafe nabíjení. A pokud ne, je na čase s tím začít. Magnetická záda doslova přitahují různé doplňky, včetně nabíječek. Dnes se podíváme na nabíjecí stojánek 2IN1 Magnetic Wireless Charger, který kromě iPhonu nabije také například Apple AirPods Pro. Navíc dobře vypadá a cena vás také nevyděsí.

Za zapůjčení nabíječky Epico 2IN1 Magnetic Wireless Charger děkujeme společnosti Mobil Pohotovst, provozující internetový obchod MP.cz, kde si nabíječku můžete rovnou zakoupit.

Technické parametry Epico 2IN1 Magnetic Wireless Charger

Rozměry pouzdra 151 × 92 × 92 mm Hmotnost 241 gramů Materiály plast/guma/kov Bezdrátové nabíjení ano, Qi Výkon MagSafe 7,5/10/15 W Výkon podložky 3 W LED ano, pulzní Cena 1 800 Kč (nyní v akci za 1 149 Kč)

Obsah balení: adaptér součástí

V poměrně velké krabici (která však odpovídá konstrukci stojánku) se kromě stojánku nachází také metr dlouhý napájecí kabel USB-C–USB-A v černé barvě a také 18W napájecí adaptér od Epica, právě s USB-A. Výrobce chválíme, není to totiž standard. Pochopitelně se dostalo i na základní dokumentaci. Balení tedy obsahuje vše, co budete do začátku potřebovat.

Konstrukční zpracování: kovový elegán

Nabíječka má tělo z pogumovaného plastu a kovové nohy, která působí velmi bytelně. MagSafe podložka je umístěná na kloubu, který je variabilní, respektive s ním lze lehce kroutit a určovat tak sklon zařízení. Magnety jsou velmi silné a nestane se, že by iPhone sklouznul, to spíše hrozí převržení stojánku. Základna je sice dostatečně těžká a také rozměrná, ovšem na nějaký ne zcela stabilní konferenční stolek bychom ji určitě neumisťovali. Pokud se rozhodnete iPhone sundat, většinou bude zapotřebí i druhá ruka, kterou si stojánek přidržíte. Šikovnější jedinci se po čase naučí správné sejmutí (stačí zatlačit na horní hranu a telefon opatrně odtrhnout), ovšem tak či tak, s nabíjecím stojánkem vždy nějak pohnete, nejedná se tedy o elegantní řešení.

Těší nás i použité barvy. Jde o kombinaci tmavě šedých a pogumovaných plastů, k tomu se kovová noha skvěle hodí. Právě základna je vybavena další bezdrátovou podložkou, která je určena pro nabíjení Apple AirPods. Vzhledem k výřezu by se nejvíce hodila pro Apple AirPods Pro, ale nabije i základní AirPods, případně konkurenční sluchátka, která lze dobíjet skrze standard Qi.

Stojánek je stabilní i díky vyšší hmotnosti.

Zadní strana základny je opatřena USB-C, zepředu se pak nachází podlouhlá LED, která jemně pulzuje a informuje o tom, že se zařízení nabíjí. Pokud na podložku umístíte nekompatibilní zařízení, případně zařízení, které potřebuje vyšší odběr, začne pulzovat rychleji, aby informovala o problému. Svit naštěstí není natolik výrazný, aby tahal oči, pokud máte stojánek umístěný například na pracovním stole nebo na stolku poblíž televize.

Rozměry stojánku činí 151 × 92 × 92 mm a hmotnost 241 gramů. Hmotnost je důležitá, aby byla zachována stabilita celého řešení. I s iPhonem (v našem případě iPhone 12 Pro Max) činí hmotnost dohromady necelého půl kilogramu. Celkově vzato, vzhled nabíječky se nám moc líbí. Díky technologii MagSafe lze iPhone umístit prakticky libovolně, tedy na šířku, na výšku i s menším sklonem, zkrátka jak se vám to bude hodit. Dodáme, že aby stojánek tolik neklouzal, je na spodní straně opatřen protiskluzovou gumovou podložkou.

Možná se ptáte, zda se dá stojánek nějak využít i s iPhony bez technologie MagSafe, případně s jinými mobily. Nedá, tedy pokud neseženete nějaké pouzdro, které by suplovalo magnety MagSafe. Co ovšem zůstává funkční neustále, je podložka na základně, kterou lze bez problémů nabíjet sluchátka s podporou Qi bezdrátového nabíjení.

Líbilo se nám elegantní design

kvalitní zpracování

LED příliš neruší

Nabíjení: naplnila očekávání

Stojánek od Epico dokáže najednou nabít hned dvě zařízení, tedy iPhone a (primárně) Apple AirPods Pro, případně AirPods s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem. Výkon MagSafe podložky činí 7,5/10/15 W, podle toho, jaký výkon dokáže vaše zařízení přijímat. U iPhonu 12 Pro Max je to až 15 W, u modelů 12 mini/13 mini 12 W. Pokud však připojíte příslušenství přes Lightning konektor, sníží se výkon na 7,5 W. Podložka pro sluchátka dokáže nabídnout výkon 3 W, což je dost pro nabití příslušenství, tedy například již zmíněných sluchátek. Apple Watch na podložce nedobijete, protože se nabíjí indukčně.

Zatímco s klasickou MagSafe nabíječkou a 20 W adaptérem jsme Apple iPhone 12 Pro Max dobili za 30 minut na 26 %, s Epico 2IN1 Magnetic Wireless Charger jsme se za stejnou dobu dostali na 29 %, tedy o 3 % více. Nejde o žádný extrémní rozdíl, ovšem každé procento se počítá.

Dobití do 100 % zabralo 3 hodiny a 40 minut, je tedy zcela jasné, že se nabíjecí stojánek hodí jen na průběžné dobíjení, případně nabíjení v noci a nejedná se o rychlonabíječku. Pokud potřebujete nabíjet rychleji, vždy se vyplatí klasický kabel, alespoň u iPhonů určitě. Dodáme, že žádná část se nijak výrazně nezahřívala, což hodnotíme pozitivně.

Líbilo se nám možnost nabití 2 zařízení naráz

funkce stojánku nabádá k odkládání telefonu

Závěr: dostali jsme, co jsme čekali

Epico 2IN1 Magnetic Wireless Charger nabízí přesně to, co slibuje – nabíjení 2 výrobků najednou za rozumnou cenu. Navíc, vypadá velmi hezky a na pracovním stole či konferenčním stolku se bude vyjímat. Rychlonabíjení nelze vzhledem ke konceptu MagSafe očekávat, avšak na průběžné dobíjení během dne, proč ne.

Za zhruba 1 800 Kč (v akci však i mnohem levněji) dostanete stanici, která neurazí vzhledem ani funkcemi. Navíc ušetříte i za nákup adaptéru do sítě, ten běžně vyjde na několik set korun. Za nás dostává řešení od Epica palec nahoru.

