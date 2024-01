Rozborka Galaxy S24 Ultra odhalila výrazně odolnější sklo i skvělou opravitelnost

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Galaxy S24 Ultra je v současnosti nejlépe vybaveným smartphonem Samsung, který po vzoru iPhonů 15 Pro přináší titanový rámeček, ale také zbrusu nový 5× teleobjektiv s 50Mpx rozlišením a výrazně lepší světelností (f/3.4) oproti 10× předchůdci (f/4.9) u Galaxy S23 Ultra. Právě na konstrukci, zpracování a v neposlední řadě opravitelnost se zaměřilo několik tvůrců na YouTube.

Za opravitelnost získal 9 bodů z 10

Začněme YouTube kanálem PBKreviews, který rozhodně stojí za to sledovat, neboť nás pravidelně zásobuje videi, díky nimž máme šanci detailně nahlédnout do útrob smartphonů, které by běžný uživatel z mnoha různých důvodů rozhodně „pitvat“ nechtěl. V rozborce Galaxy S24 Ultra si pak můžeme detailně prohlédnout celý proces rozebrání tohoto telefonu, od chvíle, kdy jsou odstraněna (skleněná) záda až po pohled na víceméně již jen titanový rám. Po odmontování zadní části je chvályhodné, že postačí klasický křížový šroubovák na odstranění celkem 17 šroubků. Zajímavý je také pohled na cívku pro bezdrátové nabíjení, která je spojena s čipy UWB a NFC. Dále se můžeme podívat na horní i spodní hlasitý reproduktor, k němuž je navíc připojena haptická jednotka. Fotomodul je pak propojen s čipovou sadou a dalšími senzory, tyto komponenty lze však vcelku jednoduše rozpojit.

K vytažení baterie slouží plastové úchyty. V tento moment si můžeme všimnout, že je baterie vyrobena v Číně a k jejímu vytažení postačí skutečně pouze „táhla“, není tedy potřeba alkohol k rozpuštění lepidla či teplovzdušná pistole. U baterie se standardně udává typická a nominální hodnota, v tomto případě 5 000 mAh a 4 855 mAh, která vychází z rozdílného napětí, konkrétně 4,47 V pro hodnotu 5 000 mAh a 3,88 V pro hodnotu 4 855 mAh. Ve Wh činí kapacita baterie 18,84 Wh, respektive 19,4 Wh.

Na zadní straně již odlepené obrazovky můžeme spatřit průstřel pro selfie kameru i ultrazvukovou čtečku otisků prstů. Uprostřed telefonu najdeme grafitový film, jenž má pomoci distribuovat teplo. Že se Galaxy S24 Ultra nezahřívá ani při vyšší zátěži (například během náročných benchmarků v aplikaci 3DMark), můžeme potvrdit i v naší recenzi. Na závěr si lze všimnout vytažení fyzických tlačítek z rámu telefonu. Galaxy S24 Ultra si odnesl pěkných 9 bodů z 10 za velmi dobrou opravitelnost.

Na kanálu JerryRigEverything se pak „moderátor“ Zack zaměřil na odolnost nového skla Corning Gorilla Armor, které nejenže výrazně eliminuje odlesky, ale rovněž má být přibližně 4krát odolnější vůči prasknutí i poškrábání. V druhé zmíněné disciplíně se pak na Mohsově stupnici tvrdosti, kterou Zack testuje, skutečně potvrdilo, že se viditelně poškrábe až na 7. stupni a výraznější škrábance jsou patrné na 8. stupni. Naopak titanový rámeček je možné snadno poškrábat obyčejným nožem.