Google zítra představí nové Pixely 10. Má však v rukávu i tajné novinky?

Už zítra nadejde pro Google důležitý den D, neboť dojde k představení zbrusu nové řady telefonů Pixel. Jelikož půjde o číslovku 10, Google oslavuje kulaté jubileum této řady referenčních telefonů systému Android. Tradičně se však Google nepodařilo udržet novinky pod pokličkou a v podstatě úplně vše o nich víme.
Představit by se měla čtveřice nových telefonů, jmenovitě Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL a Pixel 10 Pro Fold. Kromě telefonů by Google měl ukázat i další generaci chytrých hodinek s označení Pixel Watch 4. Vyloučena nejsou například sluchátka.
Celé akce se jakožto host bude účastnit i americký herec, komik a moderátor Jimmy Fallon. A právě on je hlavním protagonistou nejnovější pozvánky na celou akci, kterou Google zveřejnil na svém YouTube kanále. Video začíná klasickým pozváním na akci, připomenutím data a času, avšak následně Jimmy Fallon láká na údajně tajné produkty. Vyjmenuje namátkou tři, avšak ve vidu jsou vypípány. Je tak skutečně možné, že má Google v rukávu nějaký tajný trumf, kterým by nás mohl překvapit. Samozřejmě stejně tak je možné, že se jen Google snaží navnadit ve fanoušcích pocit, že nebylo doposud vše prozrazeno.
Celá představovací akce Google vypukne ve středu 20. srpna od 19:00 středoevropského letního času, přičemž redakce mobilenet.cz si pro vás připravila komentovaný přenos startující již v 18:45 hodin. Můžete tak celou akci sledovat on-line společně s námi.
avšak ve vidu= menší chyba.
