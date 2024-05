Google vylepší přesouvání dat mezi telefony. Bude snadnější a rychlejší

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Všichni to velmi dobře známe. Koupíme si nový telefon a čeká nás často strastiplná cesta za tím, abychom dostali ideálně všechna data ze svého starého mobilu do toho nového. Výjimkou jsou iPhony, kde to má Apple vyřešené takřka na jedničku. U Androidu je situace o poznání složitější, za což může otevřenost systému i to, že si každý výrobce může prostředí upravit dle svého. Standardní postup tak zahrnuje si vše rozmyslet při prvním zapnutí, kdy vás průvodce ostatně vybízí k tomu, abyste si přenesli svá data ze starého telefonu. Využít můžete kabel, bezdrátové propojení, případně zálohu v cloudu na Google Disku, pokud třeba starý mobil již nefunguje.

Nejmenší problém bývá při přenesení fotografií, videí, hudby, souborů a kontaktů. Většinou není problém přenést SMS či protokoly hovorů. Ne vždy se však vše podaří a co je podstatné, přenos těchto dat mezi telefony je umožněn jen jednou, a to v průběhu prvotního nastavení. Jakmile jej provedete, přenos možný není a museli byste nový telefon opět nejprve promazat. A právě toto by se brzy mohlo změnit, jak informuje androidautohority.com.

Nová funkce se má nazývat „Obnovit kdykoliv“ a znamená, že budete moci data přenést jednoduše později. Vždy však budou vázána na váš předchozí mobil. Co to znamená? V praxi to, že nový mobil si nějak nastavíte. Toto nastavení se již během pozdější obnovy dat měnit nebude. Obnova tudíž bude možná jen z telefonu, ze kterého přecházíte.

Další zlepšení se má týkat rychlosti, kdy má být využit protokol „MultiTransportD2DTransport“, který využívá kabel i Wi-Fi konektivitu současně, čím dochází k výraznému navýšení rychlosti přenosu dat. Nyní tedy zůstává otázkou, kdy tuto novinky do systému Android Google nasadí.