Android 15 se naučí neplýtvat úložištěm vašeho telefonu. Úspora bude enormní

Ačkoliv se průměrná kapacita úložiště moderních smartphonů pomalu navyšuje, i u cenově dostupných modelů okolo 5 až 6 tisíc korun se můžeme setkat s 256GB úložištěm, každý z nás se alespoň jednou za život ocitl v situaci, kdy jej počítač, smartphone či jiná elektronika vyzvala k „uvolnění“ místa. Chystaný Android 15 by pak pro tyto případy mohl mít poměrně elegantní řešení, které uživatelům usnadní život a nebude obnášet zdlouhavou opětovnou instalaci aplikací, které bylo nutné odstranit.

Příští verze operačního systému Android s číslovkou 15 by podle všeho měla být schopna chytrým způsobem šetřit místo v úložišti zařízení a v případě potřeby smazat nepoužívané aplikace bez toho, aby došlo ke ztrátě dat. Funkce, kterou bychom mohli v překladu nazvat jako „Archivace aplikací“, by přitom mohla být ve světě Androidu vcelku průlomová. Proč? Při archivaci aplikace totiž podle androidcentral.com dojde k odstranění veškerých souborů aplikace s výjimkou kódu a ikonky, což má umožnit velmi snadno získat zpět potřebná data opětovným stažením chybějících souborů.

Android 15 is adding built-in support for archiving unused apps to free up space! This frees up space from the original app installation WITHOUT clearing any app data.



I managed to fully enable this feature ahead of its rollout. More details + demo 👇https://t.co/E3nFP4HN38