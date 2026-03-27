Google vypustil třetí betu Androidu 17. Je prakticky hotový, už se jen ladí detaily

Google uvolnil třetí beta verzi operačního systému Android 17, která přichází přibližně měsíc po předchozím vydání. Zásadní novinkou je dosažení tzv. platformní stability, což znamená, že vývojáři již mohou své aplikace finálně optimalizovat bez obav z dalších zásadních změn v systému.
První beta Androidu 17 přitom byla představena teprve 13. února, postupně se tak naplňuje tradiční vývojový cyklus, který vrcholí vydáním stabilní verze, jež se očekává v průběhu června. Uživatelé zapojení do beta programu každopádně obdrží aktualizaci standardně formou OTA.
Aktualizace kromě březnové bezpečnostní záplaty přináší i několik praktických novinek:
- Podporu obrazového formátu RAW14 pro pokročilejší práci s fotografiemi
- Možnost skrýt popisky aplikací na domovské obrazovce
- Detailnější nastavení směrování zvuku, zejména pro naslouchadla
- Přepracovaný panel pro nahrávání obrazovky
- Lepší škálování widgetů na větších displejích
Jak dodávají kolegové z gsmarena.com, dosažení platformní stability je každopádně klíčovým bodem každé nové verze Androidu. Znamená to, že API rozhraní jsou uzamčena a vývojáři již mohou bez obav ladit aplikace pro finální vydání. Pokud půjde vše podle plánu, stabilní Android 17 dorazí v červnu, pravděpodobně nejprve na zařízení řady Pixel.
Zařízení podporující Android 17 Beta 3
- Google Pixel 6
- Google Pixel 6 Pro
- Google Pixel 6a
- Google Pixel 7
- Google Pixel 7 Pro
- Google Pixel 7a
- Google Pixel Tablet
- Google Pixel Fold
- Google Pixel 8
- Google Pixel 8 Pro
- Google Pixel 8a
- Google Pixel 9
- Google Pixel 9 Pro
- Google Pixel 9 Pro XL
- Google Pixel 9 Pro Fold
- Google Pixel 9a
- Google Pixel 10
- Google Pixel 10 Pro
- Google Pixel 10 Pro XL
- Google Pixel 10 Pro Fold