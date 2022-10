Google představil nový Android 13 Go. Zamíří na další milióny telefonů

Fotografie: Google

Google již několik let vydává speciální mobilní edici operačního systému Android a výjimku neudělal ani letos, když dnes oficiálně představil Android 13 Go. Pojítkem všech generací systému Go je výrazně snížená hardwarová náročnost. Je tak určen pro základní chytré telefony, které zpravidla míří na rozvojové trhy. Takovýmto zařízením stačí slabší procesor, menší operační paměť, třeba pouze 1GB a i výrazně menší interní paměť. Samotný systém zabírá méně prostoru a menší jsou i předinstalované aplikace od Googlu.

Novinkou Androidu 13 Go je přijetí designu Material You, který například umí přizpůsobit nádech celého prostředí podle tapety na hlavní obrazovce. Oproti plnotučnému Androidu 13 však jen v omezených odstínech. Počítat lze také s podrobným nastavením oprávnění aplikací. Dle Googlu bychom se prvních zařízení s Androidem 13 Go měli dočkat zkraje roku 2023, avšak českého trhu se to pravděpodobně týkat nebude.