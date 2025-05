Google omylem odhalil nový design Androidu. Přichází Material 3 Expressive

Google si střihl „menší“ PR kiks – v předstihu totiž zveřejnil (a rychle zase smazal) blogový příspěvek, který odhaluje zbrusu nový designový jazyk pro Android. Jmenuje se Material 3 Expressive a podle Googlu jde o „nejvíce prozkoumaný redesign v historii systému“. Informace zachytil 9to5google.com, přičemž část vizuálů se podařilo zachránit také díky archivaci pomocí nástroje Wayback Machine (digitální archiv webových stránek, který provozuje Internet Archive, nezisková organizace se sídlem v San Franciscu). Nový vizuální styl měl být přitom podrobně představen nejspíše až na konferenci Google I/O, která se blíží.

