Google našel způsob, jak proměnit obyčejná sluchátka s ANC v přesný pulsmetr

Měření srdečního tepu (pulsometrie) se dnes řadí k naprosto základním schopnostem všech chytrých hodinek, náramků i chytrých prstenů, až doposud jsme se však s touto oblíbenou funkcí nesetkali u sluchátek. Google ovšem nyní prokázal, že i u sluchátek lze tuto funkci používat, přitom se nemusí jednat ani o nijak hardwarově speciálně vybavené zařízení. V rámci průzkumu, který internetový gigant uskutečnil, došel výzkumný tým k závěru, že funkci pulsmetru mohou zprostředkovat jakákoliv sluchátka se schopností aktivního potlačení hluku (ANC).

