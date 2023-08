Google bude klást na výrobce skládaček vysoké nároky na spolehlivost

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Odolnost ohebných smartphonů je stále velmi diskutované téma navzdory tomu, že se někteří výrobci chlubí schopností zvládnout až 400 000 otevření a zavření bez vlivu na funkčnost. Demonstruje to i nedávný test, v němž byl srovnáván Galaxy Z Flip5 a Motorola Razr 40 Ultra, jež je testována právě na 400 000 ohnutí. Platí přitom, že je na každém výrobci, jakou „garanci životnosti“ zákazníkům nabídne, ovšem nyní by se měl podle Mishaala Rahmana do všeho vložit samotný Google.

Ohebná zařízení využívající systém Android, což jsou v současnosti (s výjimkou Huawei) všechny skládačky na trhu, neboť Apple doposud žádnou nepředstavil, by měla splňovat požadavek zvládnout alespoň 200 000 ohnutí, respektive otevření a zavření (kumulativně). Právě na tuto hodnotu jsou testovány třeba i nedávno představené skládačky od Samsungu, Galaxy Z Fold5 a Galaxy Z Flip5. Paradoxně samotný Google Pixel Fold má hned několik problémů po stránce kvality zpracování, tudíž by měl možná Google začít s kontrolou kvality sám u sebe.

Google bude kromě mechanické výdrže požadovat i garanci softwarové podpory.

Po softwarové stránce by pak měli výrobci ohebných Androidů garantovat minimálně dvě velké aktualizace operačního systému a tři roky bezpečnostních záplat, což by však podle našeho názoru mohl být požadavek vztahující se obecně na všechny nové smartphony včetně těch levnějších. Příkladem budiž Samsung Galaxy A14 5G, u něhož výrobce garantuje dvě velké aktualizace systému a čtyři roky bezpečnostních záplat, což je na danou třídu jednoznačně nadstandard, kterým by se mohli inspirovat i ostatní.

Podle Mishaala Rahmana bude Google rovněž požadovat, aby byla tuhost pantu zachována přinejmenším z 80 % (ve srovnání s původní tuhostí) i po překročení 200 000 ohnutí, a to z toho důvodu, aby se ohebný telefon například samovolně neotvíral či nezavíral v různých scénářích používání. Pokud se zprávy ukážou jako pravdivé, logicky se nabízí, že sám Google by měl výrobcům „na oplátku“ slíbit, že se bude co nejvíc soustředit na úpravy Androidu pro potřeby ohebných telefonů, aby mohl být využit potenciál velkých ohebných obrazovek (zejména pak u zařízení typu Fold) naplno, o ničem takovém jsme však prozatím neslyšeli.