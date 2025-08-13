Galaxy Z Fold7 pod 40 tisíc? Samsung nabízí 20% slevu na vše, ale jen pár hodin

V rámci rychlé letní kampaně nabízí Samsung slevu 20 % na celý svůj sortiment, a to jak na produkty chytré domácnosti, tak také na (nové) smartphony. Stačí nakupovat na oficiálním e-shopu společnosti Samsung. Pokud uplatníte kód LETO20 přímo v košíku, můžete získat například Samsung Galaxy Z Fold7 už za 39 192 Kč, tedy se slevou 9 798 Kč. Slevu lze samozřejmě využít i na Samsung Galaxy Z Flip7, který můžete pořídit už za 22 232 Kč, tedy se slevou 5 558 Kč.
Slevu je možné uplatnit do dnešní půlnoci, přičemž kód nelze kombinovat s dalšími slevami. I tak se jedná o jednu z nejzajímavějších akcí poslední doby, protože nákup není podmíněn žádnými dalšími požadavky. Hodí se doplnit, že výslednou cenu si lze dále snížit Trade-in (odprodáním starého zařízení), nelze však získat 50% slevu na nákup hodinek – můžete si vybrat buď tu, nebo 20% slevu na vše, tedy i chytré hodinky.