Galaxy Watch8 přináší průlom v monitoringu, ale i omezení bezdrátového nabíjení

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Dvojice nových hodinek Galaxy Watch8 se dočkala hned několika změn. Kromě inspirace designovým jazykem u modelu Galaxy Watch Ultra, který kombinuje čtvercový podklad (i když se zaoblenými okraji) s kruhovou obrazovkou, hodinky obdržely také zbrusu nový systém uchycení řemínků. Výrobce jej prezentuje jako snadný a rychlý způsob výměny řemínků, o čemž nás v redakci ještě bude muset přesvědčit, ale také chce tímto způsobem pomoci uživatelům s tenkým zápěstím, které trápilo „vzduchoprázdno“ mezi pouzdrem hodinek a rukou majitele.

Včera představené hodinky mají také nabídnout delší výdrž a výrobci se dokonce povedlo spočítat, že mají být nové Galaxy Watch8 o 8 % stabilnější na zápěstí, o 12 % pohodlnější a o 11 % tenčí. To vše navíc s příslibem o 8 % delší výdrže, přestože kapacita baterií je velmi podobná (rozdíl činí 10, respektive 20 mAh). Za ještě důležitější inovaci však výrobce považuje vylepšené zdravotní funkce, respektive čtyři nové druhy monitoringu. S tím souvisí rovněž nasazení BioActive senzoru, který známe již z modelu Galaxy Watch Ultra, jenž doznal menšího barevného faceliftu. Co to znamená v praxi?

Samsung Galaxy Watch8 šlapou do zdraví a vrací otočnou lunetu

Nové senzory, s nimiž přichází například také možnost monitoringu antioxidantů v těle, totiž zároveň představují jisté omezení v oblasti nabíjení. Zatímco předešlé chytré hodinky tohoto výrobce bylo možné napájet nejen skrze dodávanou nabíjecí kolébku, ale také pomocí bezdrátových nabíječek, včetně možnosti reverzního bezdrátového nabíjení (PowerShare) přímo z telefonu, nové senzory již tuto formu doplňování energie neumožňují.

„Kritizovat musím rovněž absenci klasického bezdrátového nabíjení díky upraveným (přesnějším) senzorům na spodní straně, které dorazily s novým čipsetem. Kvůli tomu již nelze využít reverzní bezdrátové nabíjení z telefonu a pravděpodobně vám hodinky nenabije ani powerbanka s bezdrátovým nabíjením (s podporou WPC) od Samsungu,“ jak uvádíme v recenzi Galaxy Watch Ultra, jež disponují identickým BioActive senzorem. Důvodem je pak umístění cívky hlouběji v těle hodinek, tudíž se budou muset majitelé nových Galaxy Watch8 spoléhat primárně na originální bezdrátovou nabíječku než na zařízení třetích stran s podporou Qi/WPC.